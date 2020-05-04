Адвокат Добровинский: "Рудковская и Плющенко не спали всю ночь и нервничали из-за лжи о сыне"





В последнее время в интернете стало появляться много публикаций по поводу проблем со здоровьем у наследника знаменитостей. Якобы в поведении Александра Плющенко заметили признаки синдрома Аспергера, который проявляется в трудностях в социальном взаимодействии. Родителей маленького спортсмена разозлили распространяющиеся в соцсетях слухи, в связи с чем они решили бороться с обидчиками с помощью суда. Поможет им в этом деле Александр Добровинский. Комментируя сложившуюся ситуацию, он отметил, что не ожидал подобного ажиотажа вокруг одной новости. Как сказал юрист, ложь о сыне Яны Рудковской распространилась по всей мировой паутине и «вымарать» ее оттуда уже нельзя.Адвокат добавил, что звездные супруги хоть и являются медийными личностями, однако они не перестают быть родителями, переживающими за собственного ребенка. Последнюю ночь продюсер и фигурист совсем не спали и нервничали. Добровинский заявил, что планирует заниматься этим делом как отец и человек, знающий мальчика. Представитель закона собирается добиться, чтобы в дальнейшем СМИ не могли публиковать неподтвержденные сведения.Юрист добавил, что из-за происходящего Евгению Плющенко звонят из-за границы с угрозой отменить гастроли с участием его сына. Между тем адвокат намерен выяснить, кто оказался первоисточником в распространении лжи о здоровье ребенка, и добиться для виновного соответствующего наказания.