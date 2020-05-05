Ученые объяснили повышенную потребность в музыке и пении в период пандемии коронавируса





После роликов из Италии, на которых запечатлено, как соседи поют вместе и танцуют на балконах во время карантина, в Сети начали появляться подобные видео, снятые в Германии, США, Индии, Ираке, Испании, Израиле, а также во Франции и других странах. Чтобы спеть вместе, люди выходили не только на балконы, но и на крыши, а ученые попытались объяснить эту тенденцию. Эксперты пришли к выводу, что через музыку происходит общение, утоляя потребность в социальной связи.Некоторые склоняются к мнению, что данная сфера у человека развита сильнее, чем у любого другого вида на Земле. Необходимость создавать связь и сотрудничать с другими личностями проявляется в результате физиологического и психологического стресса, который проявился из-за изоляции. Ученые пришли к выводу, что карантин усилил стремление человека к общению, которое не смогли перекрыть телефонные звонки и обмен сообщениями.Предполагается, что контакт устанавливается также на эмоциональном уровне, что приводит к выработке окситоцина. Исследования показали, что этот гормон выделяется, когда люди поют вместе или прослушивают музыку.