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«COVID-19 рушит наши отношения»: Ефременкова и Мондезир Свет-Амур находятся на грани разрыва

Юлия Ефременкова опубликовала в Instagram пост, посвященный влиянию COVID-19 на отношения в парах. По словам экс-ведущей «Дома-2», как и множество других пар, ее союз с Мондезиром Свет-Амуром сейчас также находится на грани разрыва.
«COVID-19 рушит наши отношения»: Ефременкова и Мондезир Свет-Амур находятся на грани разрыва

Как оказалось, публикация большого количества совместных постановочных фото не является доказательством безоблачности их отношений. В последнем посте, размещенном в Instagram, бывшая ведущая телестройки призналась, что их союз переживает не лучший период.

В начале сообщения Ефременкова рассказала поклонникам о том, как пандемия коронавируса повлияла на уже практически изживший вирус Китай. По словам экс-участницы «Дома-2», карантин привел к тому, что стране на законодательном уровне пришлось установить лимиты на подачи заявлений на развод. В Европе, если верить статистике, ситуация схожая.

После такой преамбулы Юлия Ефременкова перешла к размышлениям о причинах происходящего и вопросам к подписчикам по поводу того, что именно рушит казалось-бы счастливые отношения. Кроме того, экс-ведущая проекта упомянула, что и ее союз с Мондезиром пострадал из-за вынужденной самоизоляции. У молодых людей наступили «непростые времена» и пара оказалась на грани разрыва.

По словам блогера, она пока не готова вдаваться в подробности и обсуждать с поклонниками подробности своей личной жизни, поэтому описывать причины происходящего отказалась. Вместо этого Ефременкова решила спросить своих фолловеров, удалось ли им и их половинкам «пережить COVID-19».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:34

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