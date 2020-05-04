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В интернете опубликовали новые фото 5-дверного Suzuki Jimny

В интернете опубликовали новые снимки 5-дверной версии Suzuki Jimny. Малогабаритный внедорожник имеет поклонников во многих странах мира, включая РФ.
В интернете опубликовали новые фото 5-дверного Suzuki Jimny

Появилась информация, что модель Jimny для рынка Индии станет отличаться от базовой модификации по длине колёсной базы, наличии дверей для задних пассажиров, общей линией стёкол. Как стало известно, «растянутый» внедорожник будет собираться на площадке Maruti Suzuki в индийском Гуджарате. Предприятие сможет обеспечить выпуск авто с пятью и тремя дверями. Локализация сборочной линии обеспечит значительное уменьшение цены авто.

Линейка силовых агрегатов для авто пока остаётся неизвестной. Покупатели Jimny из РФ смогут получить модель в 2-х версиях сборки: GLX и GL. Их стоимости составит 1,75 и 1,54 млн рублей соответственно. Под капотом размещен силовой агрегат объёмом 1,5 л производительностью 102 «лошадки», работающий в паре с 5-секционной механической трансмиссией. В качестве альтернативы будет использоваться 4-диапазонный «автомат». Модель получит полный привод.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:30

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