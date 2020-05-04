Чемпион Европы по бодибилдингу Станислав Зайнилов назвал «Шугалей» сильным кино

По мнению Станислава Зайнилова, лента, снятая по реальным событиям, заинтригует зрителей интересным сюжетом. В новом фильме рассказано о судьбе российских социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея, которых на протяжении года незаконно удерживают в Ливии. Главные герои картины приехали в североафриканское государство для проведения социсследований. Их похитили местные боевики и поместили в тюрьму «Митига», расположенную под Триполи.Чемпион по бодибилдингу восхищен игрой актеров и рекомендует «Шугалей» к просмотру своим фолловерам. Премьера киноленты прошла на канале НТВ 1 мая.