В Турции восстановят маяк императора Нерона





Древний камень со словами «Я построил этот маяк для спасения моряков» обнаружен археологами вместе с 2600 аналогами, из которых был воздвигнут маяк в древнем городе Патара, бывшем когда-то главным портом Ликийского союза и родиной Святителя Николая, передает издание Hurriyet. 9 лет назад во время реставрации был восстановлен подиум-основание разрушенного, предположительно, гигантскими волнами, сооружения. Высота постамента 6 метров, сам же он имел 26 м в высоту и шестиметровый диаметр. Работы по возрождению здания стоимостью 9 миллионов лир предполагается провести в течение 2 лет. После введения в эксплуатацию маяк будет подавать предупредительные сигналы, как и две тысячи лет назад.Кроме этого, планируется модернизация и перестройка еще 89 морских «светил» вдоль побережий четырех морей, в том числе Черного и Средиземного. В их числе будет древнейшая в мире башня с сигнальными огнями, построенная в 7 веке до н. э. недалеко от знаменитой Трои.