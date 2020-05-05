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В Турции восстановят маяк императора Нерона

В Турции проведен конкурс на восстановление маяка на побережье Средиземного моря. Он был построен по приказу римского императора Нерона в 54 году н. э., о чем свидетельствует надпись.
В Турции восстановят маяк императора Нерона

Древний камень со словами «Я построил этот маяк для спасения моряков» обнаружен археологами вместе с 2600 аналогами, из которых был воздвигнут маяк в древнем городе Патара, бывшем когда-то главным портом Ликийского союза и родиной Святителя Николая, передает издание Hurriyet. 9 лет назад во время реставрации был восстановлен подиум-основание разрушенного, предположительно, гигантскими волнами, сооружения. Высота постамента 6 метров, сам же он имел 26 м в высоту и шестиметровый диаметр. Работы по возрождению здания стоимостью 9 миллионов лир предполагается провести в течение 2 лет. После введения в эксплуатацию маяк будет подавать предупредительные сигналы, как и две тысячи лет назад.

Кроме этого, планируется модернизация и перестройка еще 89 морских «светил» вдоль побережий четырех морей, в том числе Черного и Средиземного. В их числе будет древнейшая в мире башня с сигнальными огнями, построенная в 7 веке до н. э. недалеко от знаменитой Трои.

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Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 06:00

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