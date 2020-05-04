Украина начала подготовку к прекращению карантина





На веб-сайте президента Украины отмечается, что карантин должен сохраняться вплоть до 11 мая, поскольку приоритетом является здоровье людей. При этом подчеркивается отсутствие критического количества больных COVID-19 благодаря своевременным мерам по блокировке передвижения людей. Предпринимателям нужно готовиться к завершению карантина, провести закупку товара, дезинфицировать помещения и транспорт, обеспечить предупреждение людей. При этом государству нужно приготовиться к решению организационных вопросов на текущей неделе.Согласно заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство создаёт алгоритмы для безопасного открытия магазинов, различных салонов красоты, автосалонов, а также музеев и прочих заведений. В настоящее время исследуется возможность открытия летних площадок в составе заведений общепита.