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Украина начала подготовку к прекращению карантина

Власти Украины приступили к подготовке поэтапного прекращения действия карантинных мер. Ожидается, что последние будут сохранены вплоть до 11 мая, однако уже на текущей реализуют предварительные шаги по снятию ограничений.
Украина начала подготовку к прекращению карантина

На веб-сайте президента Украины отмечается, что карантин должен сохраняться вплоть до 11 мая, поскольку приоритетом является здоровье людей. При этом подчеркивается отсутствие критического количества больных COVID-19 благодаря своевременным мерам по блокировке передвижения людей. Предпринимателям нужно готовиться к завершению карантина, провести закупку товара, дезинфицировать помещения и транспорт, обеспечить предупреждение людей. При этом государству нужно приготовиться к решению организационных вопросов на текущей неделе.

Согласно заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство создаёт алгоритмы для безопасного открытия магазинов, различных салонов красоты, автосалонов, а также музеев и прочих заведений. В настоящее время исследуется возможность открытия летних площадок в составе заведений общепита.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:19

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