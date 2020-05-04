Муж Архаровой о лжи вокруг ее жизни: «Если бы Башаров был мужчиной, я бы с ним поговорил»





В одной из передач прозвучало недавнее интервью артиста, в котором он рассказал о неадекватном поведении бывшей жены, ее проблемах с алкоголем, а также рукоприкладстве несколько лет назад. Однако Екатерина Архарова решила поделиться с журналистами собственной версией событий, заявив, что у экс-избранника закончились деньги, в связи с чем он посещает различные программы. По словам звезды, она никогда не злоупотребляла спиртными напитками, а все рассказанные Башаровым истории являются ложью. Как отметила знаменитость, ее адвокаты до сих пор владеют папкой документов, собранной для суда. В прошлый раз супруга пожалела актера, но больше так делать не намерена.В новой семье Архаровой не обсуждается прошлый брак. Сейчас артистка счастлива в союзе с Артемом Илясовым. Он также решил прокомментировать слухи о жизни жены. Муж знаменитости заявил, что не будет разговаривать с Башаровым, поскольку не считает его поступки мужскими и порядочными. Экс-супруга телеведущего добавила, что он давно прошел точку невозврата, когда начал бить женщин, общаться со стульями и врать.