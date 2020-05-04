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Рэпер Джиган о разводе с Самойловой: “Я не отпущу тебя никуда!”

Рэпер Джиган пообещал Оксане Самойловой никуда ее не отпускать. Таким образом артист отреагировал в Instagram на решение супруги развестись.

Недавно стало известно, что из-за скандала, произошедшего в семье Джигана и Оксаны Самойловой в США после рождения сына, модель решила подать на развод. По словам избранницы рэпера, она намерена самостоятельно строить свою жизнь, но ее муж продолжает публиковать в социальных сетях общие фото с детьми. В недавнем посте он заявил: “Я не отпущу тебя никуда!”, а также прикрепил совместную фотографию с Оксаной Самойловой.

В комментариях многие поклонники высказали свои опасения по поводу вероятного примирения пары, намекнув, что Джиган “включил режим примерного отца”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:16

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