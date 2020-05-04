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Барышев ответил на обвинения Стецевят в общении с Еворовским

Никита Барышев ответил на обвинения Насти Стецевят в том, что он общается с ее бывшим возлюбленным. По словам участника «Дома-2», с Виталием Еворовским диалог в последний раз имел место месяц назад.
Барышев ответил на обвинения Стецевят в общении с Еворовским

Барышев не скрывает, что ценит поддержку, которую ему оказал Еворовский во время их прихода на проект. Молодой человек в течение длительного времени поддерживал с коллегой дружеские отношения, но в последнее время их общение практически сошло на нет. В последний раз парни переписывались месяц назад и темой их разговора была ретушь фото.

При этом Барышеву все равно приходится довольно часто слышать о бывшем участнике «Дома-2». Дело в том, что Настя Стецевят, которая давно ему приглянулась, очень часто вспоминает о бывшем возлюбленном. Несмотря на этот факт, молодой человек не теряет надежды завоевать сердце эффектной блондинки.

Пока что на его искренне признание в чувствах Стецевят ответила достаточно холодно и сдержанно, но это ничуть не отпугнуло претендента на ее любовь. Более того, он стал еще настойчивее искать ее расположения и даже хотел поддержать девушку во время реабилитации после операции на ноге, но та быстро пресекла попытки парня стать «полезным».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:09

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