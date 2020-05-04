Барышев ответил на обвинения Стецевят в общении с Еворовским
Никита Барышев ответил на обвинения Насти Стецевят в том, что он общается с ее бывшим возлюбленным. По словам участника «Дома-2», с Виталием Еворовским диалог в последний раз имел место месяц назад.
Барышев не скрывает, что ценит поддержку, которую ему оказал Еворовский во время их прихода на проект. Молодой человек в течение длительного времени поддерживал с коллегой дружеские отношения, но в последнее время их общение практически сошло на нет. В последний раз парни переписывались месяц назад и темой их разговора была ретушь фото.
При этом Барышеву все равно приходится довольно часто слышать о бывшем участнике «Дома-2». Дело в том, что Настя Стецевят, которая давно ему приглянулась, очень часто вспоминает о бывшем возлюбленном. Несмотря на этот факт, молодой человек не теряет надежды завоевать сердце эффектной блондинки.
Пока что на его искренне признание в чувствах Стецевят ответила достаточно холодно и сдержанно, но это ничуть не отпугнуло претендента на ее любовь. Более того, он стал еще настойчивее искать ее расположения и даже хотел поддержать девушку во время реабилитации после операции на ноге, но та быстро пресекла попытки парня стать «полезным».
Барышев не скрывает, что ценит поддержку, которую ему оказал Еворовский во время их прихода на проект. Молодой человек в течение длительного времени поддерживал с коллегой дружеские отношения, но в последнее время их общение практически сошло на нет. В последний раз парни переписывались месяц назад и темой их разговора была ретушь фото.
При этом Барышеву все равно приходится довольно часто слышать о бывшем участнике «Дома-2». Дело в том, что Настя Стецевят, которая давно ему приглянулась, очень часто вспоминает о бывшем возлюбленном. Несмотря на этот факт, молодой человек не теряет надежды завоевать сердце эффектной блондинки.
Пока что на его искренне признание в чувствах Стецевят ответила достаточно холодно и сдержанно, но это ничуть не отпугнуло претендента на ее любовь. Более того, он стал еще настойчивее искать ее расположения и даже хотел поддержать девушку во время реабилитации после операции на ноге, но та быстро пресекла попытки парня стать «полезным».
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:09