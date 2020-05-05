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Продюсеры могут снять девятый сезон американского триллера «Родина»

Продюсеры американского политического триллера «Родина» неоднократно говорили о том, что восьмой сезон сериала будет последним. Однако он закончился открытым финалом в прошлом месяце, поэтому есть все шансы на его продление.

Продюсеры могут снять девятый сезон американского триллера «Родина»


По словам Алекса Ганса, сценариста и продюсера триллера, сериал могут продлить при определенных условиях. Как сообщает издание The Digital Spy, девятому сезону «Родины» быть, если разработчикам какая-то стриминговая платформа предложит выгодные условия сотрудничества.

Алекс Ганс подчеркнул, что креативная команда проекта довольна окончанием сериала и ощущает, что поставлена «жирная точка». Однако, как говорит его коллега Говард Гордон: «Никогда не говори никогда». У сценариста есть чувство, что развязка «Родины» все-таки состоялась, но за других разработчиков политического триллера он рассуждать не может.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00

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