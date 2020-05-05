Продюсеры могут снять девятый сезон американского триллера «Родина»

По словам Алекса Ганса, сценариста и продюсера триллера, сериал могут продлить при определенных условиях. Как сообщает издание The Digital Spy, девятому сезону «Родины» быть, если разработчикам какая-то стриминговая платформа предложит выгодные условия сотрудничества.Алекс Ганс подчеркнул, что креативная команда проекта довольна окончанием сериала и ощущает, что поставлена «жирная точка». Однако, как говорит его коллега Говард Гордон: «Никогда не говори никогда». У сценариста есть чувство, что развязка «Родины» все-таки состоялась, но за других разработчиков политического триллера он рассуждать не может.