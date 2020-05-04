Фотошпионы раскрыли вид салона нового Hyundai Tucson
Фотошпионы раскрыли оформление салона нового поколения Hyundai Tucson. Внимание интернет-пользователей привлек необычный вид центральной консоли.
Четвертое поколение Hyundai Tucson будет изготовлено в соответствии с новыми принципами дизайна марки. Оформление было впервые показано во время презентации Vision T Concept в конце прошлого года. Теперь некоторые элементы уже внедряются в новинки.
Пример интерьера Hyundai Tucson изначально не демонстрировался. Получить понимание хода мыслей дизайнеров южнокорейского бренда можно благодаря снимку фотошпионов. На центральной консоли присутствуют тачскрином системы мультимедиа и контроллер для регулирования климата в салоне. Hyundai использовала вывод функций на кнопки вместо внедрения в экранное управление. Модель получит двигатель Theta 3 объёмом 2,5 л, который работает в паре с 8-секционной АКПП. Помимо этого, кроссовер имеет электрическую версию с мягким и полноценным гибридом силового узла.
Четвертое поколение Hyundai Tucson будет изготовлено в соответствии с новыми принципами дизайна марки. Оформление было впервые показано во время презентации Vision T Concept в конце прошлого года. Теперь некоторые элементы уже внедряются в новинки.
Пример интерьера Hyundai Tucson изначально не демонстрировался. Получить понимание хода мыслей дизайнеров южнокорейского бренда можно благодаря снимку фотошпионов. На центральной консоли присутствуют тачскрином системы мультимедиа и контроллер для регулирования климата в салоне. Hyundai использовала вывод функций на кнопки вместо внедрения в экранное управление. Модель получит двигатель Theta 3 объёмом 2,5 л, который работает в паре с 8-секционной АКПП. Помимо этого, кроссовер имеет электрическую версию с мягким и полноценным гибридом силового узла.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:13