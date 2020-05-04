Елена Валюшкина вместе с дочерью кардинально сменила имидж

Елена Валюшкина и Мария Яцко покрасили волосы в яркий розовый цвет, а в своем микроблоге актриса призналась, что нашли только такую краску. Чтобы подчеркнуть смену имиджа, знаменитость нанесла яркий макияж, как и ее наследница. В комментариях поклонники высоко оценили преображение своего кумира, отметив, что ее лицо преобразилось и будто помолодело. В своей публикации звезда отечественного кино также рассказала, что сделала упражнение “планка” дважды по минуте. Также звезда поделилась своими впечатлениями от грозы в начале мая.В связи с пандемией коронавируса Елена Валюшкина находится на самоизоляции дома.