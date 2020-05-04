Ученые: «Смартфоны - это пятизвездочные отели для различных микроорганизмов и вирусов»





Исследователи обнаружили, что на каждом мобильном телефоне живет около восьми видов микробов. В основном это бактерии, но были зафиксированы и грибы рода Candida. Ученые изучили доклады из 24 государств мира и пришли к выводам, что больше всего микроорганизмов на гаджетах индийцев, египтян и нигерийцев. На трети смартфонов были выявлены стафилококки и кишечная палочка. По словам экспертов, не исключен то факт, что на девайсах есть SARS-CoV-2.В докладе обозначено, что средний показатель бактериального загрязнения смартфонов составляет 68%. Однако ученые заверяют, что реальная цифра выше, так как на поверхности гаджетов живут не только бактерии, но и простейшие микроорганизмы, грибки и вирусы. Поэтому специалисты из Австралии и ОАЭ предлагают каждый день часто дезинфицировать поверхность мобильных устройств тампонами или салфетками, содержание спирта в которых не менее 70%.