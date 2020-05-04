Юлия Белая готова покинуть «Дом-2» ради 28-летнего парня из Киева

По словам Белой, ее избранник выглядит старше своих лет, и является «весомым в своем городе» человеком. Он ранее не был в браке и не имеет детей, что особенно оценила участница проекта, ведь для нее подобные мужчины – табу.Также девушка отметила, что ее новый ухажер обязательный и умеет держать слово. Эти его черты характера Insta-дива успела оценить уже за время переписки – киевлянин ни разу не «пропадал с радаров» и всегда на связи. Кроме того, Юлию Белую покорил тот факт, что молодой человек ориентирован на семейные ценности: он уже готов съехаться с участницей «Дома-2» и хочет серьезных отношений.Еще одном плюсом 28-летнего парня из Киева для Белой является его место жительства. По признанию девушки, она всегда мечтала жить за рубежом и именно таким видит свое будущее. Однако на вопрос молодого человека о том, готова ли она переехать к нему прямо сейчас, блогер пока ответила отказом. Даже учитывая, что участнице телестройки хотелось бы воссоединиться с возлюбленным, она не готова отказаться ради этого от карьерных амбиций. Перед таким решительным шагом Юлия Белая предпочла бы иметь надежный финансовый тыл – собственный бизнес и жилье.