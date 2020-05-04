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Юлия Белая готова покинуть «Дом-2» ради 28-летнего парня из Киева

Юлия Белая призналась, что готова покинуть «Дом-2» ради 28-летнего парня из Киева, с которым переписывается уже три недели. Молодой человек уже предложил участнице телестройки переехать к нему, но ее пока останавливают карьерные амбиции.
Юлия Белая готова покинуть «Дом-2» ради 28-летнего парня из Киева

По словам Белой, ее избранник выглядит старше своих лет, и является «весомым в своем городе» человеком. Он ранее не был в браке и не имеет детей, что особенно оценила участница проекта, ведь для нее подобные мужчины – табу.

Также девушка отметила, что ее новый ухажер обязательный и умеет держать слово. Эти его черты характера Insta-дива успела оценить уже за время переписки – киевлянин ни разу не «пропадал с радаров» и всегда на связи. Кроме того, Юлию Белую покорил тот факт, что молодой человек ориентирован на семейные ценности: он уже готов съехаться с участницей «Дома-2» и хочет серьезных отношений.

Еще одном плюсом 28-летнего парня из Киева для Белой является его место жительства. По признанию девушки, она всегда мечтала жить за рубежом и именно таким видит свое будущее. Однако на вопрос молодого человека о том, готова ли она переехать к нему прямо сейчас, блогер пока ответила отказом. Даже учитывая, что участнице телестройки хотелось бы воссоединиться с возлюбленным, она не готова отказаться ради этого от карьерных амбиций. Перед таким решительным шагом Юлия Белая предпочла бы иметь надежный финансовый тыл – собственный бизнес и жилье.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:47

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