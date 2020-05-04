Звезда “Великолепного века” Озан Гювен готовится жениться во второй раз
Звезда “Великолепного века” Озан Гювен намерен жениться во второй раз. Согласно турецким СМИ, новой избранницей актера стала журналистка Дени Булутсуз.
Первый брак актера с режиссером Тюркан Дерья распался в 2010 году, а у пары остался общий сын Али Атеш. Новой избранницей 44-летнего Озана Гювена стала Дени Булутсуз, которая занимает пост главного редактора одного из турецких изданий. Роман пары развивался стремительно и звезда “Великолепного века” сделал предложение возлюбленной сразу, как только понял, что она “та самая”. Известно, что свадьба пройдет в ближайшее время, сразу по окончанию карантина из-за коронавируса.
Журнал Snob отметил, что актер впервые за долгое время испытал “безоблачную радость доверия”. В своей избраннице он особенно ценит кулинарный талант.
Первый брак актера с режиссером Тюркан Дерья распался в 2010 году, а у пары остался общий сын Али Атеш. Новой избранницей 44-летнего Озана Гювена стала Дени Булутсуз, которая занимает пост главного редактора одного из турецких изданий. Роман пары развивался стремительно и звезда “Великолепного века” сделал предложение возлюбленной сразу, как только понял, что она “та самая”. Известно, что свадьба пройдет в ближайшее время, сразу по окончанию карантина из-за коронавируса.
Журнал Snob отметил, что актер впервые за долгое время испытал “безоблачную радость доверия”. В своей избраннице он особенно ценит кулинарный талант.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:39