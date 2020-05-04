Звезда “Великолепного века” Озан Гювен готовится жениться во второй раз





Первый брак актера с режиссером Тюркан Дерья распался в 2010 году, а у пары остался общий сын Али Атеш. Новой избранницей 44-летнего Озана Гювена стала Дени Булутсуз, которая занимает пост главного редактора одного из турецких изданий. Роман пары развивался стремительно и звезда “Великолепного века” сделал предложение возлюбленной сразу, как только понял, что она “та самая”. Известно, что свадьба пройдет в ближайшее время, сразу по окончанию карантина из-за коронавируса.Журнал Snob отметил, что актер впервые за долгое время испытал “безоблачную радость доверия”. В своей избраннице он особенно ценит кулинарный талант.