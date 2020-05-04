Рэпер Баста обеспечил масками и защитными костюмами больницу родного города

На своей странице в Instagram Василий Вакуленко (настоящее имя Басты) опубликовал пост, в котором поблагодарил медиков за их тяжелый труд и риск, на который те идут ради спасения человеческих жизней. Особенно при этом рэпер выделил медработников центральной городской больницы №1 имени Семашко, так как именно в ней музыкант появился на свет.Сейчас на базе медучреждения отрыто три госпиталя на 450 койко-мест. Местные врачи в последнее время часто работают сверхурочно и всеми силами пытаются помочь тем, кто подхватил опасный вирус. Чтобы хоть как-то помочь им в этом нелегком труде Баста решил позаботиться о безопасности медиков и купил для них маски и защитные костюмы в количестве 700 штук, чтобы на некоторое время закрыть вопрос комплектации средствами защиты.Поклонники Басты оценили его жест и поблагодарили за вклад в отечественное здравоохранение. Некоторые из фолловеров, как и следовало ожидать, усмотрели в благотворительности музыканта попытку пиара на пандемии, но даже учитывая это, его поступок не обесценили.