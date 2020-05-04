«Второй Киркоров»: Поклонники оценили звонкий голос Гарри Галкина

Дети Аллы Пугачевой не теряют даром время в период самоизоляции и успевают не только играть, но и заниматься подготовкой к школе. На размещенном видео Гарри Галкин наизусть спел иностранную композицию и почти не подсматривал в текст. Поклонники заметили осмысленный взгляд наследника телеведущего и певицы. Большинство из них пришли в восторг от голоса мальчика. Как написали некоторые фолловеры, сын артистов унаследовал вокальные данные от матери. Другие начали представлять ребенка на большой сцене.Примадонна и ее муж ответственно относятся к обучению 6-летних близнецов. Кроме знания языков Лиза и Гарри Галкины умеют читать и считать, а также знакомы с этикетом.