Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая





Владимир Путин поручил завершить к 5 мая работу над предварительным планом поэтапного удаления ограничений. Сам процесс может быть начат с 12 мая. Итоговое решение станет зависеть от уровня заболеваемости, который оценят за время майских праздников. Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ожидают 11 мая данных о динамике роста либо падения числа инфицированных. При этом от неё будет зависеть снятие ограничительных мер по вопросу изоляции. Пресс-секретарь президента РФ призвал набраться терпения и ожидать конкретного решения. Песков выразил надежду на нахождение россиян в режиме самоизоляции без усугубления риска заражения себя и окружающих.В РФ до 11 мая остаётся активным нетрудовой период, когда люди обязаны соблюдать карантинные меры. Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, сообщила, что имеется надежда на ослабление введённых ограничений. При этом нарушения россиянами самоизоляции может привести к усилению контроля за передвижениями.