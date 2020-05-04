Новый анализ крови поможет ученым обнаруживать бессимптомные виды рака





Новая методика позволяет обнаружить рак у тех пациентов, которые никогда не имели симптомов. Такого результата можно добиться, если использовать тестирование на крови вместе с обычными методами скрининга. В клиническом эксперименте с участием добровольцев удалось обнаружить шесть женщин с патологиями яичников, у которых не было конкретных признаков болезни. На данный момент новый способ является экспериментальным и требует улучшения, но ученые доказали, что он удваивает эффективность обнаружения.Внедрение нового теста во врачебную практику возможно после проведения масштабного исследования и проверки методики на разных видах рака. Ученые предполагают, что это решение также станет доступным, позволив снизить сумму диагностики в десятки раз.