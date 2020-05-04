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Новый анализ крови поможет ученым обнаруживать бессимптомные виды рака

Разработанный анализ крови поможет выявить бессимптомные виды рака. Результаты собственного исследования предоставили сотрудники университета Джона Хопкинса.
Новый анализ крови поможет ученым обнаруживать бессимптомные виды рака

Новая методика позволяет обнаружить рак у тех пациентов, которые никогда не имели симптомов. Такого результата можно добиться, если использовать тестирование на крови вместе с обычными методами скрининга. В клиническом эксперименте с участием добровольцев удалось обнаружить шесть женщин с патологиями яичников, у которых не было конкретных признаков болезни. На данный момент новый способ является экспериментальным и требует улучшения, но ученые доказали, что он удваивает эффективность обнаружения.

Внедрение нового теста во врачебную практику возможно после проведения масштабного исследования и проверки методики на разных видах рака. Ученые предполагают, что это решение также станет доступным, позволив снизить сумму диагностики в десятки раз.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:32

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