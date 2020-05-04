Бывшая прислуга Меган Маркл придумала для нее насмешливые прозвища

Королевский биограф назвал свое произведение «Тайны из Кенсингтонского дворца: мемуары от королевы Марии до Меган Маркл». Отрывок из него уже опубликовала известная газета Daily Mail, с которой судятся младший внук Елизаветы II и его супруга, покинувшие королевскую семью и переехавшие в США. Полностью книга выйдет совсем скоро — 14 мая. Кроме анализа событий, уже известных читателям из многочисленных публикаций, автор поделится той информацией, которую он получил в ходе бесед с обслуживающим персоналом герцогов Сассекских.Том Куинн считает, что по отношению к этим людям ставшая герцогиней бывшая актриса допустила множество ошибок. По словам одного из представителей этого круга, с одной стороны ей хотелось стать «народной принцессой», как называли мать её супруга, а получилась «Диана лайт» и «слегка Ди». Это только два насмешливых прозвища, которыми её наградила прислуга. Среди других есть «Трудная герцогиня» и «Me-Gain». Почувствовать разницу между властностью и требовательностью Маркл так и не удалось, она «перестаралась», считает Куинн. Инцидент, когда супруга принца Гарри повысила голос на сотрудника Кейт, буквально ошеломил герцогиню Кембриджскую своей грубостью. Несмотря на все старания Мидлтон, дружеские отношения между младшими членами королевской семьи так и не наладились.