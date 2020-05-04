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Польский эпидемиолог Адам Бриза: «Беларусь является вирусной бомбой»

Политика Александра Лукашенко в отношении пандемии COVID-19 вызывает обеспокоенность у иностранных врачей. Польский эпидемиолог Адам Бриза заявил, что «Беларусь является вирусной бомбой».

Эпидемиолог Адам Бриза призвал правительство Польши опасаться «привозных случаев» коронавируса со стороны Беларуси, чья безответственная политика в области сдерживания пандемии COVID-19 подвергает опасности соседние страны. «Там до сих пор не приняты меры по социальной дистанции между людьми», - говорит эксперт. Минск также преступным образом разрешает проведение массовых мероприятий, не вводит режим обязательного ношения масок и даже собирается провести парад по случаю Дня Победы.

«В Беларуси даже по официальным данным больше заболевших, чем в Польше, а населения – в четыре раза меньше», - добавил медик. Его в особенности беспокоит значительное количество белорусской диаспоры, которая проживает на территории страны. Местные врачи рекомендуют чиновникам проанализировать ситуацию и учесть фактор опасности со стороны восточных соседей при отмене очередных ограничений. Согласно информации ВОЗ, в РБ число зараженных COVID-19 выросло до 17,4 тысячи, а летальных случаев насчитывается около 103.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:11

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