Великобритания обвинила Россию в попытках посредством кибератак украсть данные о коронавирусе





Согласно данным издания Daily Mail, которое ссылается на неназванные источники в правительстве Великобритании, хакеры нацелены на университеты страны, где ведется разработка вакцин от коронавируса. В частности, были произведены попытки получить доступ к электронной почте и серверам научных лабораторий. Предполагается, что другие страны попытались украсть информацию о реакции Великобритании на пандемию, но ни одна из атак не была успешной.Недавно директор NCSC США Билл Эванина предусмотрел угрозу, отметив, что она может исходить из Китая.