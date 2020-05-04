Великобритания обвинила Россию в попытках посредством кибератак украсть данные о коронавирусе
Великобритания обвинила Россию в попытке украсть данные о коронавирусе с помощью кибератак. Институты страны, ведущие борьбу с COVID-19, зафиксировали попытки взлома, которые связали с российскими и иранскими хакерами.
Согласно данным издания Daily Mail, которое ссылается на неназванные источники в правительстве Великобритании, хакеры нацелены на университеты страны, где ведется разработка вакцин от коронавируса. В частности, были произведены попытки получить доступ к электронной почте и серверам научных лабораторий. Предполагается, что другие страны попытались украсть информацию о реакции Великобритании на пандемию, но ни одна из атак не была успешной.
Недавно директор NCSC США Билл Эванина предусмотрел угрозу, отметив, что она может исходить из Китая.
Согласно данным издания Daily Mail, которое ссылается на неназванные источники в правительстве Великобритании, хакеры нацелены на университеты страны, где ведется разработка вакцин от коронавируса. В частности, были произведены попытки получить доступ к электронной почте и серверам научных лабораторий. Предполагается, что другие страны попытались украсть информацию о реакции Великобритании на пандемию, но ни одна из атак не была успешной.
Недавно директор NCSC США Билл Эванина предусмотрел угрозу, отметив, что она может исходить из Китая.