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Нейробиологи выявили область мозга, которая образует стресс

Механизм стресса является загадкой для ученых на протяжении многих лет, но японские исследователи смогли приблизиться к ответу. Нейробиологи из Нагойского университета выявили область мозга, которая отвечает за формирование реакций на внешние раздражители.

Команда японских экспертов из Нагойского университета утверждает, что зарождением стресса управляет определенный нервный контур, находящийся в префронтальной коре головного мозга. Этот участок ЦНС также отвечает за физиологические реакции на эмоциональное перенапряжение посредством отправки сигналов в гипоталамус. Среди подобных признаков ученые отмечают гипертонию, повышение температуры тела, учащенное сердцебиение и другие временные перемены.

Хотя обнаруженная нейронная сеть является частью системы реакций «бей или беги», в обыденных ситуациях это состояние вредит ментальному здоровью. Все же, как сообщает автор исследования Казухиро Накамуро, открытие механизма стресса позволит более эффективно лечить различные расстройства психики. В частности, медики в будущем смогут разработать терапию для панических атак, посттравматического стрессового расстройства и психогенной лихорадки.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:00

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