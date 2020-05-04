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«Я в самолете, лечу в Майами»: Дочь Игоря Николаева Вероника скучает по старшей сестре Юлии

Младшая дочь Игоря Николаева во время самоизоляции скучает по своей сестре Юлии, которая живет в США. Соответствующая публикация размещена в разделе Stories в Instagram.
«Я в самолете, лечу в Майами»: Дочь Игоря Николаева Вероника скучает по старшей сестре Юлии

Из-за пандемии COVID-19 многим семьям пришлось разлучиться друг с другом. Трудно справляются с этой ситуацией люди, чьи родственники проживают в других странах, поэтому близкие Игоря Николаева не стали исключением. Старшая наследница знаменитости живет в Майами, а Штаты сейчас находятся на первом месте по заражению вирусом, в связи с чем правительство пока не планирует открывать границы. Дочери композитора 41 год и она вполне перенесет разлуку с родными, чего нельзя сказать о ее маленькой сестре. 4-летняя девочка давно скучает по родственнице, о чем свидетельствует грустная публикация в блоге.

На днях Вероника Николаева примерила в соцсети маску с иллюминатором, благодаря чему почувствовала, будто находится в самолете и летит к близкому человеку. В подписи к ролику звездная мать Юлия Проскурякова написала, что дочь очень хочет отправиться в Майами.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:45

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