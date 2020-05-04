Писатель-фантаст Антон Первушин оценил вероятность развития жизни на Земле по сценарию “Звездных войн”





Антон Первушин считает, что мировое господство уже давно было установлено в лице ООН, а пять ее постоянных членов обладают достаточной мощью, чтобы руководить миром, невзирая на мнение большинства. До пандемии коронавируса организация была ограничена в своих возможностях, но в будущем есть вероятность оформления юридической власти, что создаст наднациональную структуру.Прообразом такой системы стала Галактическая Республика из вселенной “Звездных войн”. По мнению эксперта, даже такое объединение не сможет решить все проблемы человечества, но за свои услуги оно может просить часть суверенитета, что вернет общество к некоторому подобию колониализма. Центром такого “мирового правительства” может оказаться государство с высоким уровнем безопасности, а также являющееся нейтральным. Первушин склоняется в сторону Швейцарии, но в будущем станет возможно создание центра посреди океана на искусственном архипелаге. Главной “приманкой” станет перспектива биологического бессмертия. Объединение стран имеет небольшие шансы стать толчком для покорения космоса, поскольку космонавты и космические колонии могут оказаться угрозой для сложившегося порядка, по мнению писателя.Чтобы предотвратить узурпацию власти, Первушин предлагает ввести в законодательство “мирового правительства” сдерживающие пункты и кодексы, которые будут опираться на опыт правления Гитлера, Иосифа Сталина, Пол Пота и других диктаторов. Писатель считает, что человеку не удастся покинуть Землю, чтобы укрыться от вируса, поскольку есть большая вероятность, что он не попадет на космические корабли. Также писатель не считает, что “мировое правительство” захочет контактировать с инопланетянами, поскольку даже через столетие человечество не будет к этому готово. В таком случае эксперт предсказал панику и дезорганизацию вплоть до войны с применением оружия массового поражения.