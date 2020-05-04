В Кемеровской области уволенный грузчик разгромил продовольственный магазин





Свидетели события могли заметить, как уволенный работник кричит «Вот тебе увольнение!» в момент уничтожения товара на полках магазина. По данным интернет-изданий, мужчина уже был задержан правоохранительными органами.Согласно имеющимся данным, инцидент случился на территории города Таштагол. Объём причинённого магазину ущерба не называется.