В Кемеровской области уволенный грузчик разгромил продовольственный магазин
В Кемеровской области уволенный работник разгромил зал продовольственного магазина. Сотрудница торгового заведения сделала запись видео разозлённого мужчины, который выполнял обязанности грузчика.
Свидетели события могли заметить, как уволенный работник кричит «Вот тебе увольнение!» в момент уничтожения товара на полках магазина. По данным интернет-изданий, мужчина уже был задержан правоохранительными органами.
Согласно имеющимся данным, инцидент случился на территории города Таштагол. Объём причинённого магазину ущерба не называется.
Свидетели события могли заметить, как уволенный работник кричит «Вот тебе увольнение!» в момент уничтожения товара на полках магазина. По данным интернет-изданий, мужчина уже был задержан правоохранительными органами.
Согласно имеющимся данным, инцидент случился на территории города Таштагол. Объём причинённого магазину ущерба не называется.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:33