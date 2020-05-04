Алла Пугачева о самооценке в молодости: "Я совсем себя не любила"

Архивная фотография появилась на фанатской странице Примадонны. На нем звезде примерно 20-25 лет. Под постом размещена цитата Пугачевой, которая в свое время стала крылатой. По словам супруги Максима Галкина, некоторые люди считают ее высокомерной, однако они не знают, что причиной подобного поведения является застенчивость. Артистка рассказал о периоде в жизни, когда она имела низкую самооценку. Спустя время певица поняла, что другие будут к ней тянуться только тогда, когда она сама научится себя любить. Также звезда эстрады добавила, что "заряжается" от положительных чувств к себе, дочери Кристине Орбакайте, мужчинам, внукам и зрителям.Под публикацией исполнительницы большинство поклонников пришли в восторг от сказанных слов и стали писать Пугачевой трогательные комплименты. Фолловеры советовали кумиру не оглядываться назад и радоваться новому. Другие юзеры отметили талант и красоту звезды.