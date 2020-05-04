Звезда "Уральских пельменей" Сергей Исаев вместе с отцом и сыновьями сделал на участке скворечник





Сейчас небольшая конструкция расположена на одной из берез. Как сказал Сергей Исаев, он со своим родителем и детьми - Елисеем и Савелием, - решил построить дом для скворцов. Для этого члены звездной семьи отшлифовали доски и принялись размещать готовый скворечник на дереве. Как отметил участник "Уральских пельменей", его отец является строителем, что передалось артисту по наследству. Затем актер сообщил фолловерам, что это чудо будет находиться на дереве возле дома его родных. При этом звезда КВН закрепил скворечник на свой ремень.Кроме этого, Исаев обратил внимание на окружающею его природу и поделился приятными эмоциями с подписчиками. Юморист напомнил им о необходимости соблюдения самоизоляции и призвал аудиторию читать книги. Также он выразил надежду, что в будущем построит с сыновьями другие скворечники.