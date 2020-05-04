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Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров

Процессоры Comet Lake-S от компании Intel в версии LGA 1200 станут доступны для покупки в скором времени. Материнские платы нового образца также смогут использовать чипы Rocket Lake-S, являющиеся преемниками семейства.

Порт LGA 1700, согласно информации китайских интернет-источников, в будущем станет более надёжным, а в процессе эксплуатации сможет проработать достаточно долго для использования 3 поколений процессоров Intel для десктопных ПК. На страницах форума ChipHell сообщается, что платформа LGA 1700 гарантированно сможет работать с чипами Alder Lake-S, созданными по технологии 10 нм, и Meteor Lake-S – 7 нм. Ожидается поддержка стандарта PCI Express 5.0, однако без возможности использовать память DDR5.

Указывается, что повышение числа контактов для порта LGA 1700 в сравнении с версией 1200 даст возможность нарастить пропускную ширину каналов PCI Express. Не исключается, что более крупная подложка откроет пути оптимизации разводки во время применения многокристальной компоновки для чипов Intel. Как станут называться процессоры, которые станут заменой Meteor Lake в 2023-м, пока неясно, однако они должны иметь совместимость с компоновкой LGA 1700. Соответственно, приобретение новой материнской платы сравнивают с долгосрочными инвестициями в технику.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:17

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