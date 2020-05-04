Названы 5 способов сохранить лакокрасочное покрытие авто





Сохранение идеального оттенка кузова и его "заводского" вида не требует особых усилий от автомобилиста, сообщают специалисты. Оказывается, наиболее бюджетным и эффективным средством для защиты покрытия является эпоксидная полироль. Эта процедура наряду с "жидким стеклом" позволит уберечь машину от механических повреждений на протяжении 6 месяцев. Более того, обработка защитит краску от негативных воздействий окружающей среды и придаст экстерьеру эстетичный блеск.Другим методом можно назвать керамическое покрытие, которое обойдется клиенту немного дороже: после нанесения состав образует специальную пленку определенной жесткости, которая служит около года. То же самое наблюдается и в случае с "жидкой резиной", которая существенно меняет внешний вид кузова. Наконец, отдельного внимания заслуживает полиуретановая пленка, которую многие эксперты называют самой надежной и долговременной в плане защиты от царапин, потертостей и сколов.