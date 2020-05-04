Том Хэнкс поддержал будущих студентов в период пандемии коронавируса



Mr. @TomHanks has a special message for the Wright State University Class of 2020: https://t.co/2ciZnRWizs — Wright State University (Dayton, OH) (@wrightstate) May 2, 2020

Том Хэнкс, переболевший коронавирусом, продолжает кампанию по поддержке людей в период борьбы с пандемией. В рамках благотворительной акции актер записал видео, которое посвятил школьникам. Он отметил, что в этом году будущим студентам придется поступать в вузы в сложное время, поэтому знаменитость решил поддержать их в этот ответственный момент. Свое послание он адресовал абитуриентам WSU в Огайо.В своей речи Том Хэнкс назвал выпускников “избранными”, отметив их дисциплинированность и “огонь творчества”. По мнению актера, студентов ждет сложное время “перезагрузки”.