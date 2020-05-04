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Том Хэнкс поддержал будущих студентов в период пандемии коронавируса

Том Хэнкс подбодрил будущих студентов вузов, которые будут поступать в этом году. Актер выразил свою веру в молодое поколение во время пандемии коронавируса, а соответствующая видеозапись опубликована в Twitter.

Том Хэнкс, переболевший коронавирусом, продолжает кампанию по поддержке людей в период борьбы с пандемией. В рамках благотворительной акции актер записал видео, которое посвятил школьникам. Он отметил, что в этом году будущим студентам придется поступать в вузы в сложное время, поэтому знаменитость решил поддержать их в этот ответственный момент. Свое послание он адресовал абитуриентам WSU в Огайо.

В своей речи Том Хэнкс назвал выпускников “избранными”, отметив их дисциплинированность и “огонь творчества”. По мнению актера, студентов ждет сложное время “перезагрузки”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:50

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