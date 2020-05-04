Компания MWM раскрыла стоимость электромобиля Spartan





Как сообщают в пресс-службе бренда MWM, электрическая модель Spartan будет рассчитана не на массовый, а на коммерческий сегмент - покупателями могут стать исключительно горнодобывающая и лесная промышленность. По предварительной информации, стоимость модифицированного внедорожника UAZ Hunter составляет 40 тысяч евро, что по нынешнему курсу равняется 3,3 млн рублей. Основными причинами, по которым компания выбрала российский автомобиль в качестве базы для своего проекта - стали простота и ремонтопригодность.Особенностью Spartan можно назвать то, что пока двигатель будет подлежать замене, то трансмиссия и поддержка полного привода достанутся машине от традиционного УАЗа. Комплектация включает в себя электрический агрегат со 160 "лошадьми" и 600 Нм крутящего момента. Он дополняется аккумулятором на 55 кВт.ч, который обеспечивает запас хода на 200 км после полноценного восстановления заряда. Для определенных клиентов компания также готовит версию с батареей на 90 кВт.ч.