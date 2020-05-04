На Ставрополье появится ферма божьих коровок
На Ставрополье создадут ферму божьих коровок. Предполагается такая организация процесса, которая позволит всем желающим посетить уникальное хозяйство после окончания периода самоизоляции.
При этом ключевой целью создания фермы жуков заявляется обеспечение защиты растений. Божьи коровки относятся к числу естественных энтомофагов. Они питаются другими насекомыми, многие среди которых причислены к вредителям сельхозкультур и представляют собой значительную угрозу для фермерских посевов.
Создатели хозяйства сообщают, что увеличение божьих коровок можно рассматривать как природный метод для защиты урожая. Указывается, что вредителей поедают не только взрослые особи, но и личинки. Контролировать процесс роста божьих коровок на специальной ферме могут прибывшие гости. Насекомых станут отправлять на поля крупными партиями для защиты посевов.
При этом ключевой целью создания фермы жуков заявляется обеспечение защиты растений. Божьи коровки относятся к числу естественных энтомофагов. Они питаются другими насекомыми, многие среди которых причислены к вредителям сельхозкультур и представляют собой значительную угрозу для фермерских посевов.
Создатели хозяйства сообщают, что увеличение божьих коровок можно рассматривать как природный метод для защиты урожая. Указывается, что вредителей поедают не только взрослые особи, но и личинки. Контролировать процесс роста божьих коровок на специальной ферме могут прибывшие гости. Насекомых станут отправлять на поля крупными партиями для защиты посевов.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:55