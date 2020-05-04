На Ставрополье появится ферма божьих коровок





При этом ключевой целью создания фермы жуков заявляется обеспечение защиты растений. Божьи коровки относятся к числу естественных энтомофагов. Они питаются другими насекомыми, многие среди которых причислены к вредителям сельхозкультур и представляют собой значительную угрозу для фермерских посевов.Создатели хозяйства сообщают, что увеличение божьих коровок можно рассматривать как природный метод для защиты урожая. Указывается, что вредителей поедают не только взрослые особи, но и личинки. Контролировать процесс роста божьих коровок на специальной ферме могут прибывшие гости. Насекомых станут отправлять на поля крупными партиями для защиты посевов.