«Спасибо товарищам по труду»: Валентина Титова живет на 10 тысяч рублей в месяц





Звезда фильма «Большая перемена» получает пенсию в размере 16 тысяч рублей. Никаких званий она не имеет. Валентина Титова иронично поблагодарила «товарищей по труду», которые решили, что она богата и ни в чем не нуждается. Как отметила артистка, она получает 4 тысячи рублей добавки к этим средствам и в результате получается 20 тысяч. Вот только половину денег звезда отдает за квартплату и выживает лишь на 10 тысяч рублей.Тем не менее Титова не жалуется на свою жизнь, ведь давно научилась экономить. Знаменитость не заказывает еду, а готовит из тех продуктов, которые покупает в магазине. По словам актрисы, она не впервые столкнулась с тяжелым периодом, поэтому сетовать на судьбу считает бессмысленным занятием. Артистка добавила, что жизнь является большим испытанием, в связи с чем всегда нужно оставаться человеком.