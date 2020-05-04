Ученые усомнились в разрушительных последствиях чумы времен Юстиниана в Константинополе





Эксперты тщательно изучили первоисточники, в которых описывалась ситуация в 542 году. Была создана математическая модель, которая объединяла известные данные о пандемии, а также этимологию чумы, разработанную в современности и дополненную историческими сведениями.Ученые сосредоточили свои усилия на городе Константинополе, столице Римской империи, поскольку эта вспышка описывается наиболее полным образом. Согласно некоторым источникам, погибших оказалось до 300 000 человек, в то время, когда местных жителей было около 500 000. В других документах указывается, что погибла половина населения империи. В результате сравнения влияния бубонных, легочных и комбинированных путей передачи авторы исследования пришли к выводу, что они не могли вызвать настолько большую вспышку.В источниках утверждается, что чума затронула все районы Средиземноморья одинаково, но ученые не могут с этим согласиться, поскольку отсутствуют данные о распространении. При этом некоторые параметры болезни до сих пор не изучены, например, насколько быстро заболевание передавалось от блох к человеку.