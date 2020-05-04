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Автолюбители из Словакии представили "заряженную" версию ГАЗ-69

Культовый советский внедорожник ГАЗ-69 удалось "возродить" усилиями команды умельцев из Gaz 69 Special 4x4. Автолюбители из Словакии представили "заряженную" версию автомобиля.

По словам словацких автотюнеров, обновленный ГАЗ-69 с насыщенно-зеленым оттенком корпуса предназначен для покорения бездорожья на соревнования, а не для поездок на обычных дорогах. Модификацию оснастили пространственной рамой, облегченным кузовом, мостами с колесными редукторами, а также пружинами и амортизаторами длинного хода. Двухместный пикап приводит в движение 2,9-литровый дизельный двигатель Mercedes OM602.982 с турбонаддувом мощностью 129 л.с.

"Сверхпроходимость" достигается благодаря внушительному дорожному просвету, коротким свесам, крепкой дорожной резине, а также силовой бамперной группы с "кенгурятником". Комплектация дополняется встроенными "ковшами" в кабине, а в грузовой платформе можно найти запасное колесо с огнетушителем. Стоит отметить, что ГАЗ-69 выпускался в период с 1953 по 1972 год на Горьковском и Ульяновском автомобильных заводах.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:25

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