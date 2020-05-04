Эммануил Виторган испытывал страх перед рождением младшей дочери

По словам родителей, они ни разу не пожалели о своём решении и безмерно счастливы. Отважиться на такой серьезный шаг в солидном возрасте было достаточно сложно. Родственники и друзья пытались убедить супружескую пару в необдуманности поступка, но их аргументы остались без внимания не только в первом случае, но и во втором.Вместе с тем счастливый отец недавно признался, что чувство страха перед рождением младшей дочери Клары он испытывал. Хотя связано оно было в основном с тем, что его пугала возможная ревность старшей наследницы Этель к появившейся сестре. Опасения оказались напрасными. Время вынужденной самоизоляции для семьи не в тягость. Они наслаждаются возможностью спокойного общения с детьми, а тихие семейные радости для супругов являются истинным счастьем.