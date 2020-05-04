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Юристы рассказали, какая ответственность предусмотрена за установку или кражу дорожного знака

Многие люди хотя-бы раз в жизни замечали дорожные знаки, которых поставили с несоблюдением цветовой схемы, размеров и местоположения. Юристы рассказали, какая ответственность предусмотрена за установку или кражу указателей.
Юристы рассказали, какая ответственность предусмотрена за установку или кражу дорожного знака

Дачники и владельцы частных предприятий должны понять, что самовольно установленные знаки "Проезд запрещен", "Кирпич", "Остановка запрещена" караются законодательством. Дело в том, что места для установки регламентированы административным кодексом, поэтому самостоятельная работа с указателями наказывается штрафом в размере до 10 тысяч рублей для частных лиц и 300 рублей для юридических лиц. Установка согласовывается с ГИБДД, для сотрудников которого необходимо составить схему организации дорожного движения того или иного участка.

В то время, как демонтаж незаконного объекта не несет за собой ответственности, власти рекомендуют в этом случае обратиться за помощью к правоохранительным органам. К тому же знак вполне может оказаться официальным, а его повреждение наказывается по статье 214 УК РФ "Вандализм". Она предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо исправительные работы сроком до года. Кража указателя предусматривает компенсацию 5-кратной стоимости похищенного, арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:13

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