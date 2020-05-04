Юристы рассказали, какая ответственность предусмотрена за установку или кражу дорожного знака





Дачники и владельцы частных предприятий должны понять, что самовольно установленные знаки "Проезд запрещен", "Кирпич", "Остановка запрещена" караются законодательством. Дело в том, что места для установки регламентированы административным кодексом, поэтому самостоятельная работа с указателями наказывается штрафом в размере до 10 тысяч рублей для частных лиц и 300 рублей для юридических лиц. Установка согласовывается с ГИБДД, для сотрудников которого необходимо составить схему организации дорожного движения того или иного участка.В то время, как демонтаж незаконного объекта не несет за собой ответственности, власти рекомендуют в этом случае обратиться за помощью к правоохранительным органам. К тому же знак вполне может оказаться официальным, а его повреждение наказывается по статье 214 УК РФ "Вандализм". Она предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо исправительные работы сроком до года. Кража указателя предусматривает компенсацию 5-кратной стоимости похищенного, арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.