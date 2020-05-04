«Держим крестики!»: Мария Ивакова отказалась от участия в шоу «Танцы со звездами» из-за признаков коронавируса

Знаменитость рассказала подписчикам в Instagram о том, что ее анализы отправили на дополнительную верификацию в Роспотребнадзор, а результаты будут известны лишь через несколько дней. Также Мария Ивакова выразила надежду, что у нее не подтвердится COVID-19. Звезда «Танцев со звездами» добавила, что у ее партнера Евгения Папунаишвили и других участников шоу результаты теста были отрицательными. Она хорошо себя чувствует и не наблюдает никаких признаков заболевания. Температуры пока нет, аппетит нормальный. Ведущая выразила поклонникам благодарность за поддержку.Фолловеры Иваковой расстроились, узнав грустную новость, и с сожалением отметили, что не смогут увидеть кумира на съёмках. Тем не менее фанаты пожелали блогеру поскорее вернуться на танцпол.