Медики Павел и Екатерина Громолюк предсказали людям «масочное» будущее





Пульмонолог Екатерина Громолюк считает, что маска блокирует распространение вируса, когда речь касается уже заболевшего человека. Соответственно, при повышении числа людей, которые их носят, удастся значительно быстрее преодолеть пандемию. Патологоанатом Павел Громолюк сообщил, что уже перенёс болезнь COVID-19. Он уверен, что родным удалось избежать заражения именно благодаря маске.Эксперт надел средство защиты сразу при появлении симптомов. После выздоровления он продолжает покидать дом исключительно в маске, поскольку существует риск заражения другим заболеванием. Медики отметили, что коронавирус может подстергать почти любого человека. В Подмосковье с 12 мая запрещено передвигаться в общественном транспорте без маски. Это же касается посещения аптек и магазинов.