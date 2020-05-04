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В США обнаружены первые жертвы гигантских азиатских шершней

В США зафиксировали первых жертв гигантских азиатских шершней. Согласно сведениям CNN, пчеловоды обнаружили целую колонию погибших пчел с оторванными головами в штате Вашингтон.

Ученые предположили, что пчелы с оторванными головами стали жертвами гигантских шершней, которые были впервые замечены на территории США в декабре прошлого года. После зимней спячки они проснулись, чтобы возвести гнезда и сформировать колонии, для чего необходим белок. Как отметил Сет Траскотт, представляющий Колледж сельскохозяйственных, гуманитарных и естественных наук Университета Вашингтона, шершни ведут наиболее разрушительную деятельность в конце лета и начале осени. В это время они убивают взрослых особей, пожирают личинок и куколок. На данный момент неизвестно, как эти насекомые попали в страну, но наиболее вероятным остается отправка вместе с грузом. Существует теория, что это было сделано намеренно, но пока неизвестно с какой целью.

Жителей штата Вашингтон просят сообщать о каждом случае обнаружения гигантских шершней, а также сохранять бдительность, поскольку укусы этих насекомых могут быть смертельными. Длина тела насекомого может достигать 5 см, а жала – 6 мм.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:41

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