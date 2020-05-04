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Эксперты назвали страны с самыми "патриотичными автомобилистами"

Как показывает статистика, большинство производителей машин лидируют по продажам на своих национальных рынках. Эксперты решили назвать страны, в которых наблюдаются наиболее "патриотичные автомобилисты".

Потребительская лояльность к национальным маркам автомобилей зачастую зависит от удобства покупки и дальнейшего обслуживания. Кроме того, на позиции производителей влияют государственная поддержка и продвижение со стороны маркетологов. Поэтому наиболее "патриотичной автомобильной державой" можно назвать Японию: более 95% местного рынка занимают собственные бренды. К примеру, на Toyota приходится более 30% всех продаж, 15% на Honda и 13% - Suzuki.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Южной Корее, где 90% водителей ездят на моделях от Hyundai-Kia и SsangYong. В США на "детройтскую тройку" приходится 45% всех реализованных машин, а лидерами считаются General Motors и Ford. Что касается Европы, то здесь в плане "патриотичности" особенно отметились жители Германии и Франции - каждый второй проданный автомобиль принадлежит отечественной марке. В России Lada и УАЗ занимают не более 20% авторынка, что объясняется популярностью "немцев" и "японцев".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:25

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