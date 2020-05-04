Медики подсчитали, во сколько Елене Степаненко обошлись пластические операции





После развода с Евгением Петросяном, карьера Елены Степаненко стремительно пошла вверх: артистка обзавелась собственным шоу на телеканале "Россия-1", рейтинги которого оказались более чем высокими. Помимо успехов в работе звезда также изменилась внешне. Большинство фанатов и коллег не могли не заметить, что стиль и фигура юмористки стали совершенно другими. Пластический хирург Мадина Байрамукова отметила, что помолодевшая знаменитость добилась эффектной внешности не с помощью диет и похудения, а операций.По словам медика, Степаненко имеет следы проведенной липосакции в зоне подбородка, а также блефаропластики, козелковой подтяжки, ультразвуковой поддержки лица и нескольких других процедур. Эти услуги являются крайне дорогостоящими, но Степаненко предположительно обошлась "малой кровью", утверждает Байрамукова. По предварительным подсчетам, за все операции знаменитости пришлось отдать более 1 миллиона рублей.