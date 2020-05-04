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Медики подсчитали, во сколько Елене Степаненко обошлись пластические операции

Многие зрители шоу "Еще не вечер" отмечали, что телеведущая Елена Степаненко значительно помолодела. Медики подсчитали, во сколько юмористке обошлись пластические операции.

После развода с Евгением Петросяном, карьера Елены Степаненко стремительно пошла вверх: артистка обзавелась собственным шоу на телеканале "Россия-1", рейтинги которого оказались более чем высокими. Помимо успехов в работе звезда также изменилась внешне. Большинство фанатов и коллег не могли не заметить, что стиль и фигура юмористки стали совершенно другими. Пластический хирург Мадина Байрамукова отметила, что помолодевшая знаменитость добилась эффектной внешности не с помощью диет и похудения, а операций.

По словам медика, Степаненко имеет следы проведенной липосакции в зоне подбородка, а также блефаропластики, козелковой подтяжки, ультразвуковой поддержки лица и нескольких других процедур. Эти услуги являются крайне дорогостоящими, но Степаненко предположительно обошлась "малой кровью", утверждает Байрамукова. По предварительным подсчетам, за все операции знаменитости пришлось отдать более 1 миллиона рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:32

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