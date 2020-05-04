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Ольга Орлова рассказала, как собака по ее вине сломала лапу во время визита к ветеринару

Ольга Орлова рассказала о несчастном случае, который произошел по ее вине. Телеведущая и зоозащитница описала на своей странице в Instagram неудачный поход к ветеринару, во время которого собака по кличке Дина сломала лапу.

Как отметила Ольга Орлова, Дина имеет очень сложный характер, а также ею непросто командовать. Однажды телеведущая отвезла питомца к ветеринару, чтобы договориться о стерилизации, но во время осмотра та спрыгнула на пол с большой высоты и сломала лапу. Орлова винит в произошедшем себя, поскольку недостаточно крепко держала собаку, поэтому сейчас она всегда достаточно сильно удерживает питомцев, а иногда просит проводить нужные манипуляции на столе.

Чтобы кости срослись правильно, Дине поставили титановую пластину, которая странным образом сломалась через две недели. Со вторым вмешательством ей установили штифты, которые сняли во время третьей операции. Телеведущая вспомнила все сложности, с которыми пришлось столкнуться во время лечения, поскольку приходилось ежедневно проводить обработки, а животное находилось в клетке, чтобы ограничить движение.

Ольга Орлова поняла, что лечение собак зачастую обходится дороже, чем лечение людей. В комментариях поклонники согласились с этим утверждением, а также выразили слова поддержки кумиру.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:18

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