«Проще расстаться»: Давид Манукян устал от капризов Ольги Бузовой





Лишь в прошлом году фанаты певицы радовались, что она наконец-то обрела свое счастье. Давид Манукян часто балует звезду «Дома-2» приятными сюрпризами, устраивает романтические ужины и дарит подарки. Судя по всему, подобные затраты негативно сказываются на его бюджете. Тем не менее Ольга Бузова считает, что ее бойфренд должен так делать. В последнее время в связи с карантином по причине COVID-19 у фолловеров появилась возможность наблюдать за личной жизнью влюбленных, поскольку они очень часто размещают в своих блогах прямые трансляции.В ходе недавнего общения с публикой телеведущая шутя сказала, что они с артистом расстались и для их примирения он должен прийти к ней с цветами и извиниться. Как сказала Бузова, она «возможно» простит блогера. Вероятно, Манукян устал от капризов своей девушки, в связи с чем решил побыть в гордом одиночестве.Роман знаменитостей выглядит слишком идеально, поэтому некоторые интернет-пользователи сомневаются в искренности их чувств. Многие считают, что артисты играют на камеру.