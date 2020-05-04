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«Проще расстаться»: Давид Манукян устал от капризов Ольги Бузовой

Благодаря регулярным прямым эфирам Ольги Бузовой и Давида Манукяна поклонники в курсе того, что происходит у них в период самоизоляции. Многим кажется, что блогер уже устал от капризов своей возлюбленной.
«Проще расстаться»: Давид Манукян устал от капризов Ольги Бузовой

Лишь в прошлом году фанаты певицы радовались, что она наконец-то обрела свое счастье. Давид Манукян часто балует звезду «Дома-2» приятными сюрпризами, устраивает романтические ужины и дарит подарки. Судя по всему, подобные затраты негативно сказываются на его бюджете. Тем не менее Ольга Бузова считает, что ее бойфренд должен так делать. В последнее время в связи с карантином по причине COVID-19 у фолловеров появилась возможность наблюдать за личной жизнью влюбленных, поскольку они очень часто размещают в своих блогах прямые трансляции.

В ходе недавнего общения с публикой телеведущая шутя сказала, что они с артистом расстались и для их примирения он должен прийти к ней с цветами и извиниться. Как сказала Бузова, она «возможно» простит блогера. Вероятно, Манукян устал от капризов своей девушки, в связи с чем решил побыть в гордом одиночестве.

Роман знаменитостей выглядит слишком идеально, поэтому некоторые интернет-пользователи сомневаются в искренности их чувств. Многие считают, что артисты играют на камеру.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:13

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