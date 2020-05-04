Акция «Бессмертный полк онлайн» получила свыше 600 тысяч заявок на участие
Свыше 600 тысяч людей передали свои заявки на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». По данным пресс-центра организаторов мероприятия, сбор желающих проводится всего неделю.
Присоединиться к проведению мероприятия в удалённом режиме могут все желающие. В этих целях требуется заполнить особую анкету и добавить к ней запрошенную организаторами информацию. В настоящее время набор учитывает даже тех, кто не сумел в силу различных причин сохранить фото ветеранов.
«Ежедневно популярность акции повышается. Участниками шествия уже захотели стать свыше 600 тысяч человек. Они передали свои анкеты», — указывается в сообщении.
Присоединиться к проведению мероприятия в удалённом режиме могут все желающие. В этих целях требуется заполнить особую анкету и добавить к ней запрошенную организаторами информацию. В настоящее время набор учитывает даже тех, кто не сумел в силу различных причин сохранить фото ветеранов.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:00