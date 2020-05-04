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Билл Гейтс предложил 5 способов для борьбы с пандемией COVID-19

Спустя пять месяцев с начала вспышки коронавирусной инфекции в Китае Билл Гейтс решил поделиться своими взглядами на кризис. Американский миллиардер также предложил 5 способов побороть пандемию COVID-19.

Соучредитель Microsoft недавно опубликовал в блоге отчет “Пандемия I: первая современная пандемия”, который прогнозирует возможные последствия от вспышки COVID-19. Филантроп утверждает, что эффекты от инфекции будут ощущаться на протяжении долгого времени и воспитают текущее поколение так же, как и мировые войны в прошлом. Поэтому миллиардер предложил ввести несколько инноваций в сфере здравоохранения, которые касаются лечения, разработки вакцин, тестирования, отслеживания контактов и политики оповещения.

В первую очередь властям многих стран необходимо наладить систему общенационального сбора анализов на наличие инфекции. "Тестирование имеет решающее значение для восстановления экономики”, - добавил Гейтс. Немаловажным также станет сбор средств, которые будут использоваться для создания лекарств, организации карантина и покупки необходимого оборудования для больниц. Бизнесмен также считает, что стабилизировать ситуацию поможет мониторинг каждой стадии распространения в каждой стране. Наконец, более актуальным сейчас является постепенная отмена режима самоизоляции.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:06

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