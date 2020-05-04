Билл Гейтс предложил 5 способов для борьбы с пандемией COVID-19





Соучредитель Microsoft недавно опубликовал в блоге отчет “Пандемия I: первая современная пандемия”, который прогнозирует возможные последствия от вспышки COVID-19. Филантроп утверждает, что эффекты от инфекции будут ощущаться на протяжении долгого времени и воспитают текущее поколение так же, как и мировые войны в прошлом. Поэтому миллиардер предложил ввести несколько инноваций в сфере здравоохранения, которые касаются лечения, разработки вакцин, тестирования, отслеживания контактов и политики оповещения.В первую очередь властям многих стран необходимо наладить систему общенационального сбора анализов на наличие инфекции. "Тестирование имеет решающее значение для восстановления экономики”, - добавил Гейтс. Немаловажным также станет сбор средств, которые будут использоваться для создания лекарств, организации карантина и покупки необходимого оборудования для больниц. Бизнесмен также считает, что стабилизировать ситуацию поможет мониторинг каждой стадии распространения в каждой стране. Наконец, более актуальным сейчас является постепенная отмена режима самоизоляции.