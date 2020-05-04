Андрей Разин сообщил о смерти автора хитов “Ласкового мая” Владимира Бойко

Не стало Бойко 3 мая, чему предшествовала продолжительная болезнь. Музыкальный руководитель группы “Ласковый май” не смог пережить перенесенный инсульт. Он занимал этот пост с 1989 года, придя на место Сергея Кузнецова. Композитор успел создать для участников коллектива порядка 25 песен, а многие из них стали хитами, например, “Гадкий утенок”. Андрей Разин вспомнил, что некоторые композиции автор написал специально для него, а также работал вместе с Натальей Грозовской. Продюсер выразил соболезнования семье покойного от всего коллектива “Ласкового мая”.В комментариях к словам поддержки присоединились многочисленные поклонники Андрея Разина.