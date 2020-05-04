Странные находки на дне океана способны поразить воображение людей





Одной из них считается каменное сооружение на дне озера Мичиган, на которое натолкнулись исследователи в 2007 году в поисках затонувших кораблей. Возраст аналога знаменитого Стоунхенджа составляет свыше десяти тысяч лет, по утверждению американских ученых. Пока они так и не могут объяснить местоположение мегалита. Во второй половине XX века у Багамского архипелага была найдена древняя дорога, вымощенная плоскими каменными плитами и тянущаяся на расстояние в двести метров. Подводная загадка, обнаруженная рядом с островом Бимини, привлекает исследователей и туристов.Поиски несметных сокровищ, хранящихся на морском дне, манят к себе множество дайверов. Безымянным судном, когда-то перевозившим амфоры, наполненные вином или маслом, сейчас трудно удивить кого-либо, но флагман легендарного пирата XVIII века капитана Флинта, или Черной Бороды, который он назвал «Месть королевы Анны», стал настоящей сенсацией. Семь лет назад со дна океана исследователи подняли 5 из 40 пушек этого корабля, каждая весом 500-1500 кг.Среди удивительных находок даже встречаются поезда. На морском дне побережья Нью-Джерси обнаружили целых два, так и не сумевших попасть к месту своего назначения, но хорошо сохранившихся в соленой воде в течение 160 лет. Возраст древнего механизма на одном из затонувших кораблей исчисляется двумя тысячелетиями. В те времена этот прообраз аналогового компьютера использовался для астрономических вычислений.