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Странные находки на дне океана способны поразить воображение людей

Глубины Мирового океана, покрывающего большую часть планеты, таят в себе множество загадок. Изученные только на 5%, они часто поражают воображение людей, обнаруживших странные находки.
Странные находки на дне океана способны поразить воображение людей

Одной из них считается каменное сооружение на дне озера Мичиган, на которое натолкнулись исследователи в 2007 году в поисках затонувших кораблей. Возраст аналога знаменитого Стоунхенджа составляет свыше десяти тысяч лет, по утверждению американских ученых. Пока они так и не могут объяснить местоположение мегалита. Во второй половине XX века у Багамского архипелага была найдена древняя дорога, вымощенная плоскими каменными плитами и тянущаяся на расстояние в двести метров. Подводная загадка, обнаруженная рядом с островом Бимини, привлекает исследователей и туристов.

Поиски несметных сокровищ, хранящихся на морском дне, манят к себе множество дайверов. Безымянным судном, когда-то перевозившим амфоры, наполненные вином или маслом, сейчас трудно удивить кого-либо, но флагман легендарного пирата XVIII века капитана Флинта, или Черной Бороды, который он назвал «Месть королевы Анны», стал настоящей сенсацией. Семь лет назад со дна океана исследователи подняли 5 из 40 пушек этого корабля, каждая весом 500-1500 кг.

Среди удивительных находок даже встречаются поезда. На морском дне побережья Нью-Джерси обнаружили целых два, так и не сумевших попасть к месту своего назначения, но хорошо сохранившихся в соленой воде в течение 160 лет. Возраст древнего механизма на одном из затонувших кораблей исчисляется двумя тысячелетиями. В те времена этот прообраз аналогового компьютера использовался для астрономических вычислений.

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Наука
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 14:36

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